رئيس الوزراء يؤكد أهمية العلاقات مع دولة الجنوب

أكد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك أهمية العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان مبيناً أن أول زيارة خارجية له بعد تقلده المنصب كانت لجوبا.

وقال لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بكاودا اليوم إن العلاقات ببن السودان ودولة الجنوب علاقات ضاربة في الجذور مشيراً إلى القرب الوجداني بين الشعبين الشقيقين مبيناً أن إرادة التاريخ كتبت أن نكون شعباً واحداً في دولتين مؤكداً رغبة السودان في بناء علاقات متقدمة ومتطورة مع دولة الجنوب داعياً إلى جعل الحدود المشتركة بين البلدين مناطق لتبادل المنافع المشتركة.

وأشار حمدوك – بحسب سونا – إلى أن السلام كان أمنية غالية وعزيزة للزعيم الراحل جون قرنق الذي تحدث كثيراً عن حزام التَماس الذي سماه بحزام التماذج والذي يمتد من ام دافوق في حدود السودان مع أفريقيا الوسطى إلى الكرمك مع إثيوبيا مشيراً إلى أنه حزام غني بالموارد الاقتصادية وعلينا استغلال هذه الحدود لمنفعة الشعوب.

Advertisements

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها دولة الجنوب في رعاية مفاوضات السلام بين الفرقاء السودانيين في جوبا معرباً عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى سلام دائم وعادل في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)