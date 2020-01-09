والي شمال دارفور يبحث مع الثورية والكفاح دفع مفاوضات جوبا

بحث والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي – لدى لقائه اليوم بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالفاشر؛ وفد اللجنة المشتركة الذي ضم ممثلين للجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح وقطاعات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة فى مفاوضات جوبا – بحث السبل الكفيلة بدعم وتعزيز محادثات السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح التي تجرى حالياً بمدينة جوبا. و أكد اللقاء – بحسب سونا – أهمية مشاركة أصحاب المصلحة من اللاجئين والنازحين وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام بالبلاد. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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