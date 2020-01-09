حزب الوطن يدعو لمصالحة وطنية شاملة

جدد حزب الوطن دعوته لإجراء مصالحة وطنية شاملة تجنب البلاد مخاطر الفتن والاستقطاب مؤكداً على ضرورة استكمال عملية السلام حتي تتمكن البلاد من طي صفحة الحرب للأبد.

وقال الأستاذ عبدالعزيز النور الأمين العام للحزب في تصريح لسونا إن ثورة ديسمبر المجيدة صنعها الشعب السوداني بمختلف مكوناته الاجتماعية وفئاته المختلفة مبيناً أن النضال التراكمي كان وراء نجاح الثورة التى اقتلعت النظام البائد وعجلت برحيله.

وأوضح النور إن حزبه ومن منطلق مشاركته في صناعة الثورة والتغيير كان أول حزب سياسي أيد وبارك ودعم الإرادة الشعبية نحو التغيير وذلك لإيمان الحزب بحتمية الثورة وتحقيق إرادة الشعب في الانتقال وقال إن حزب الوطن دعا منذ الوهلة الأولى إلى التوافق والتراضي الوطني لكل قوى صناعة الثورة ضماناً لاستقرار الفترة الانتقالية ونجاحها داعياً إلى التشاور والتحاور بشأن إستكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية.

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وأشار الأمين العام للحزب إلى أن المخاطر والمهددات المحدقة بالوطن تتطلب توحيد الجبهة الداخلية ونبذ النظرة الحزبية الضيقة لصالح الوطن الذي يسع الجميع ولايقصي أحداً

الخرطوم (أخبار الخليج 365)