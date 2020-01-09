رئيس مجلس السيادة يؤكد دعم السودان لمنظمة الإيقاد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دعم السودان لمنظمة الإيقاد لتنفيذ خططها وبرامجها تحقيقاً لتطلعات دول وشعوب القارة نحو السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار.

ودعا خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم – حسب سونا – دعا السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد “ورقنا جبيهو”، بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء عبدالله إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتجويده من خلال خارطة الطريق للمنظمة .

Advertisements

وأوضح السكرتير التنفيذي للمنظمة في تصريح صحفي ” أن اللقاء ناقش العديد من القضايا المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والسلام والسبل الكفيلة بتحقيقها ، باعتبار الدور الطليعي للمنظمة في تطوير دول الإقليم وتقدم شعوبها ، وأكد جبيهو دعم القيادة السودانية للمنظمة وجهود إجراء إصلاحات بها لتحقيق أهدافها .

وأشار “ورقنا” إلى أن الدورة الحالية لرئاسة السودان ستنفذ كل الاتفاقات السابقة وتقدم العديد من المقترحات الجديدة للدورة القادمة ، وأعرب سكرتير الإيقاد عن أمله في أن تحذو دول المنظمة حذو السودان في دعم الإيقاد ، مؤكداً ثقته في قيادة السودان للمنظمة بما لديه من خبرات متراكمة في ميادين السلام و الاقتصاد مما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات المنظمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)