رئيس الوزراء يزور كاودا

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك صباح اليوم بزيارة إلى كاودا معقل الحركة الشعبية قطاع الشمال وصفت بالتاريخية لجهة أن المنطقة ظلت مغلقة منذ العام 2011م لتجدد القتال في جنوب كردفان .

و أشاد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية – حسب سونا – بحفاوة الاستقبال مبيناً أن حشوداً جماهيرية أتت من كل المناطق المحيطة بكاودا تغني للسلام والثورة معبرين عن مشاعرهم الجياشة تجاه هذه الزيارة .

وأضاف فيصل أن كلمة رئيس مجلس الوزراء جاءت مباشرة وأكدت على جدية الحكومة في تحقيق السلام ، ورغبتها في تجاوز كل مرارات الماضي ، والعمل جميعاً على تحقيق السلام ، وقال إن كلمة القائد عبد العزيز الحلو كانت معبرة عن رغبة حقيقية في السلام ، حيث دعا الحكومة الانتقالية للنهوض بمسؤولياتها ومواجهة التحديات .

وكشف صالح عن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له لعدد من المرافق الخدمية مثل المدارس ، مراكز الاغاثة ، والايواء ، والمراكز الصحية مبيناً أن رئيس الوزراء والقائد عبدالعزيز الحلو دخلا في اجتماع مغلق .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أنهم لمسوا خلال الزيارة رغبة المواطنين والفعاليات الشبابية والمرأة بالمنطقة في السلام مطالبين بتسيير القوافل الثقافية والفنية والرياضية والطبية ، مؤكداً استعداد وزارته في تسيير القوافل الثقافية والفنية وتبادل الزيارات عبر وفود إعلامية وشبابية وفنية بهدف تقوية التواصل وتعزيز الوحدة الوطنية .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)