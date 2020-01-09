حمدوك يخاطب اللقاء الجماهيري بكاودا

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة ناشد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قيادة وجماهير الحركة الشعبية شمال والجيش الشعبي بأن يقبلوا على صناعة السلام ودعاهم لدى مخاطبته الاحتفال الجماهيري الذي نظم على شرف زيارته لمدينة كاودا للانضمام للسلام بصدق حتى يتفرغ الجميع لبناء السودان الجديد وقال إن السلام بات حلماً قريب المنال وأضاف “أنتم عظم الظهر في صناعة هذا السلام”

ودعا حمدوك – بحسب سونا – الحركة الشعبية للعمل مع كل مكونات الشعب السوداني للعبور بالوطن إلى بر الأمان وقدم رئيس الوزراء الدعوة للقائد عبدالعزيز الحلو لزيارة الخرطوم قائلاً ” خرطوم الثورة في انتظارك”.

وتشير سونا إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو أول مسؤول سوداني تقدم له دعوة رسمية لزيارة كاودا التي تعرف بأنها المعقل الرئيسي للحركة الشعبية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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