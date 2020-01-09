كشف جمال الوالي ناشر صحيفة السوداني ومالك قناة الشروق التي تمت مصادرتها بقانون تفكيك التمكين – كشف بأنه قدم عرضاً إلى وزارة الإعلام يقضي بموجبه بأن تعمل القناة لصالح البلد حيث قال : ( أنا عرضت عليهم الشروق إذا هي بتهمهم من غير مصادرة وقلت لهم خلو الشروق موجودة و لو دايرين تغيروا في العاملين غيروا وخلوها تشتغل للبلد في المرحلة القادمة).
وأوضح الوالى بأنه ذكر من خلال تواصله مع وزير الثقافة والإعلام ووكيل الوزارة بأن القناة لن تعمل ضد البلد قائلاً :(قبل مايظهر أنا تواصلت مع وكيل وزارة الثقافة والإعلام ومع وزير الثقافة و الإعلام و قلت ليهم نحن ما حنعمل ضد البلد وما حنعمل ضد رؤية الناس في الفترة القادمة بل هو منبر مفتوح ليكم ومفتوح لكل السودانيين إذا حبيتو من غير مصادرة).
وفي السياق نفى الوالي الأخبار التي تتحدث عن عمله بجهاز الأمن سارداً بالتفاصيل مصدر ثروته ، مشيراً إلى الأعمال التي قام بها برفقة رجل الأعمال صلاح إدريس التي تتعلق بالتجارة في البترول ومشتقاته وإشرافه على تنفيذ كثير من المشروعات السودانية الضخمة مثل سوداتل وموبيتل وساريا وجياد وغيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : جمال الوالي يعرض الشروق على قوى الحرية والتغيير قبل مصادرتها وينفي عمله بجهاز الأمن ويوضح مصادر ثروته بالتفاصيل لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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