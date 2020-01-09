التأمين الصحي الخرطوم : زيادة رسوم الاشتراك للأسر المقتدرة

أوضح د. خالد محجوب/ مدير عام هيئة التأمين الصحي – ولاية الخرطوم أن زيادة رسوم اشتراك التأمين الصحي للأسر لا يشمل الأسر الفقيرة؛ والتي يتم اشتراكها بأنظمة دعم مختلفة، ولا يشمل أيضاً القطاع العام (العاملين بالدولة). وإنما جاءت الزيادة لقطاع الأسر المقتدرة (المواطنين الذين لديهم القدرة على كفالة أنفسهم وأسرهم).

وأبان د.خالد – في تصريح لـ(سونا) – أن الزيادة تمت حسب الدراسات العلمية والفنية حتى تتمكن الهيئة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين وضمان استمرارية الخدمة.

كما أوضح مدير التأمين الصحي أنه وبحسب الدراسة الاكتوارية والتي توضح الرسوم التي يجب تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة فإن المبلغ المحدد للاشتراك لهذه الفئة هو(542) جنيهاً للأسرة، ولكن مراعاة للظروف الاقتصادية تقرر أن تكون الزيادة (300) جنيه فقط للأسرة، مشيراً إلى وجود تخفيض بنسبة 11% في حالة السداد لمدة عام كامل.

وذكر د.خالد أن قطاع المشتركين بالأحياء من أكثر القطاعات استهلاكاً للخدمة مع عدم وجود آليات ملزمة للسداد؛ إضافة إلى وجود مشكلة الدخول الانتقائي وتساقط الأسر من النظام وعدم الاستمرارية، وأضاف أن نسبة الأسر المستمرة في النظام من هذا القطاع تبلغ 2.4% فقط من جملة المشتركين.

وأكد مدير التأمين الصحي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للتأمين الصحي لكي يقدم أفضل الخدمات للمشتركين، مبيناً أن نظام التأمين الصحي يقوم على التكافل ويعمل بنظام الأسرة ويمثل الحل الأمثل لتوفير الخدمة العلاجية لكافة المواطنين.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)