شمال دارفور – انطلاق تنفيذ مخططات للسكن الاقتصادى

وجه والى ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلى، فرع إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالولاية ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالبدء الفوري في إعداد الدراسات والترتيبات اللازمة لتنفيذ مخططات للسكن الاقتصادى للمواطنين والعاملين بمرافق الدولة المختلفة بالولاية، جاد ذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر الأمين العام لصندوق الإسكان والتعمير بالولاية الدكتور محمد اسماعيل بابكر بحضور المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس الماحى الشيخ.

وأكد الوالي – بحسب سونا – أن صندوق الإسكان والتعمير يعد واحدة من المؤسسات الرائدة التى تسهم فى ترقية وتطوير السكن الفئوي للعاملين والشرائح الفقيرة ،معلناً دعم حكومة الولاية المستمر للصندوق على المستوى سياسياً ومادياً حتى يتمكن من تنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات السكن الاقتصادى بجميع محليات الولاية .

فيما أوضح أمين عام الصندوق بالولاية أن إدارة الصندوق شرعت عملياً فى طرح و إنزال مشروعات السكن الاقتصادى لشريحه العاملين بالدولة والمواطنين عبر عدد من المخططات السكنية بالولاية ، مشيراً في ذلك إلى أهمية إنشاء محفظة لتمويل مشروعات الإسكان الشعبى والاقتصاد.

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إلى ذلك فقد أكد المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية الماحى أن الوزارة أكملت كل التحضيرات والترتيبات لانطلاقة عمل الصندوق الذى قال إنه سيسهم في دعم مشروعات البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)