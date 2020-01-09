جامعة الإمام المهدي تؤكد اهتمامها بالتدريب

أكد مدير جامعة الإمام المهدي المكلف دكتور إبراهيم يونس حرص الجامعة على تدريب الطلاب وتهيئة البيئة الدراسية لكل الطلاب بالكليات والأقسام النظرية والتطبيقية بالجامعة لإعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً.

جاء ذلك لدى لقائه طلاب الدفعة الأولى بالفرقة الثالثة قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة في ختام الكورس العملي الذي يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجامعة وتلفزيون النيل الأبيض لتدريب طلاب قسم الإعلام بالجامعة لتطبيق معايير الجودة في مجال طرق ووسائل التدريس للتخصصات التي تتطلب الجانب التطبيقي .

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من جهتها، أوضحت الأستاذة فاطمة الطيب جعفر المحاضر بقسم الإعلام – بحسب سونا – أن الطلاب تلقوا تدريباً عملياً وتطبيقياً في المونتاج الرقمي والتصوير والإخراج وإعداد الأفلام الوثائقية على يد مدربين محترفين في المجال الفني والتقني بالتلفزيون، وقالت إن تدريب الطلاب يعد خطوة كبيرة وناجحة للارتقاء في مجال تدريس طلاب تخصص الإعلام من الجانب النظري للعملي وما أوصى به خبراء وأساتذة الإعلام في مؤتمر تقويم التعليم الأكاديمي للاتصال والإعلام الذي نظم مؤخراً بالسودان، وأضافت أن طلاب وطالبات قسم الإعلام قاموا بإنتاج فيلم يجسد واقع ثورة ديسمبر المجيدة من خلال احتفال ثوار مدينة كوستي بأعياد الاستقلال وثورة التغيير بالسودان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)