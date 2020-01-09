الجمعية السودانية لحماية المستهلك تنظم ملتقى”المواصلات العامة…حلول علمية وعملية مبتكرة”

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : اقتصاد 8 مشاهدة تنظم الجمعية السودانية لحماية المستهلك بمقرها بشارع عبيد ختم بأركويت، ملتقى بعنوان (المواصلات العامة حلول علمية وعملية مبتكرة)، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق الحادي عشر من يناير الحالي – بحسب سونا -وذلك بحضور ومشاركة الجهات ذات الصلة والمهتمين. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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