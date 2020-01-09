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الشابك يبحث تعزيز المشاريع التنموية مع الصين

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 09-يناير-2020

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الشابك يبحث تعزيز المشاريع التنموية مع الصين

أكد الأستاذ محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدى لقائه اليوم بمكتبه الوزيرة المفوض بوزارة العمل مبعوثة وزارة الخارجية الصينية ليو يونغ فينق ، أكد أهمية وخصوصية العلاقات بين الصين والسودان.

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  كما استعرض اللقاء – بحسب سونا – حرص السودان على تعزيز العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة عبر مشاريع تنموية ومشاريع لمكافحة الفقر ، وأمن الشابك خلال اللقاء على الإستفادة من التجربة الصينية في مجال التدريب المهني وتدريب الشباب و الخريجين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

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