الشابك يبحث تعزيز المشاريع التنموية مع الصين

التاريخ: 09-يناير-2020
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أكد الأستاذ محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدى لقائه اليوم بمكتبه الوزيرة المفوض بوزارة العمل مبعوثة وزارة الخارجية الصينية ليو يونغ فينق ، أكد أهمية وخصوصية العلاقات بين الصين والسودان.
كما استعرض اللقاء – بحسب سونا – حرص السودان على تعزيز العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة عبر مشاريع تنموية ومشاريع لمكافحة الفقر ، وأمن الشابك خلال اللقاء على الإستفادة من التجربة الصينية في مجال التدريب المهني وتدريب الشباب و الخريجين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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