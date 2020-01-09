وثيقة عمل لبرنامج الأمن الغذائي بولاية النيل الأزرق

التاريخ: 09-يناير-2020
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أمن المجلس الأعلى للأمن الغذائي والبيئي والتغذية بولاية النيل الأزرق على إعداد وثيقة عمل ولائية لبرنامج الأمن الغذائي بالولاية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الولائية ذات الصلة توطئةً لعرضها على حكومة الولاية لإجازتها بصورة نهائية.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للأمن الغذائي والبيئي والتغذية للعام 2020م بالولاية الذي ترأسه اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني والي ولاية النيل الأزرق المكلف بمكتبه اليوم. وأقر الاجتماع ضرورة الانعقاد الدوري للمجلس بصورة ربع سنوية.
وتناول الاجتماع – بحسب سونا – عدداً من المحاور والمكونات المتعلقة بالإطار الأساسي لبرنامج الأمن الغذائي والبيئي والتغذية بالولاية.
الوالي المكلف بالإنابة تناول الجهود التي ظلت تضطلع بها حكومة الولاية في مجال إنفاذ البرامج والمشروعات الداعمة للأمن الغذائي والبيئي والتغذية بالولاية، مشيراً لموجهات الرؤية الكلية لحكومة الولاية فيما يختص بدعم القضايا المتعلقة بالقيمة المضافة للإنتاج والإنتاجية بالولاية.
وأكد أن خطة الولاية للعام 2020م تتضمن إنفاذ حزمة من البرامج والمشروعات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي والبيئي بالولاية إلى جانب إمكانية الاستفادة من المساحات الزراعية والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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