توزيع الكفالة ومعينات الشتاء لـ190 يتيماً بالجزيرة

دشن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم توزيع الكفالات الدورية والمعينات الشتوية للأيتام المكفولين بواسطة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حيث عبر الوالي عن إشادته بالجهود التي ظلت تقودها وزارة الرعاية الاجتماعية تجاه دعم الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والأسر المتعففة عبر استقطاب المنظمات الخيرية الوطنية و العالمية وتحريك كافة قطاعات المجتمع ووجه الوالي الإدارت التنفيذية بالمحليات لمضاعفة الجهود تجاه كفالة الأيتام ودعا – بحسب سونا – الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للتوسع في كفالة الأيتام بجميع محليات الولاية عبر وزارة الرعاية الإجتماعية الولائية .. من جانبه أعلن د. عمر السنوسي مدير الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالسودان عن كفالة 30 الف يتيم على مستوى العالم وألف يتيم في السودان منهم 190 يتيماً بولاية الجزيرة وعدد جهود الهيئة في دعم الائمة والمؤذنين عبر القرض الحسن

وأشار إلى أن جملة الكفالة المقدمة للأيتام خلال العام 2019م بلغت 1.7 مليون جنيه إضافة للمعينات الشتوية .. ولفتت الأستاذة صفية آدم بشر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية للجهود الجارية لكفالة 9 آلاف يتيم.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)