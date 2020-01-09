تفاوت في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار السلع الأساسية ,والتى شملت الخضر الفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم الخميس وفي جولة لـ(سونا) بسوق الخرطوم للخضروات، بلغ سعر كيلو الطماطم 30 جنيهاً، كيلو الفلفلية 90 جنيها، كيلو الكوسا 50 جنيها، كيلو الباذنجان 40 جنيها، العجور تراوحت الأسعار بين (20 – 10) جنيهات للواحدة والبامبي الكيلو 30 جنيهاً، كيلو الخيار 50 جنيها، كيلو البطاطس 50 جنيها، ربطة الملوخية 20 جنيها، ربطة الرجلة 20 جنيها، ربطة السبانخ 30 جنيها، ربطة الخص ما بين (30 – 20) جنيهاً للربطة، كيلو الفول المصرى الأخضر 200 جنيه، كيلو الفاصوليا الخضراء 70 جنيهاً، الملوخية والرجلة الربطة 20 جنيهاً ،كيلو البصل الأبيض 40 جنيها، ربع البصل الأحمر 160 جنيه، كيلو الليمون 60 جنيها كيلو البامية 100 جنيه، كيلو القرع 40 جنيها، الكروم 50 جنيهاً، كيلو الجذر 70 جنيهاً، ربطة الشمار والبقدونس وربطة الجرجير والنعناع 20 جنيها.

أما أسعار اللحوم الحمراء تتفاوت ، حيث بلغ كيلو الضان 420 جنيه، كيلو العجالي 340 ، كيلو المفرومة 340 جنيه، كيلو السجك 350 جنيه، كيلو البيرقر 330 جنيه.

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أما أسعار اللحوم البيضاء حيث بلغ سعر طبق البيض 210 جنيه، كيلو الفراخ 180 جنيه،

أما أسعار الأسماك حيث بلغ كيلو البلطى 500 جنيه، كيلو البياض 280 جنيه، كيلو القرقور 180 جنيه، كيلو العجل 400 جنيه، كيلو التانبيرة 250 جنيه، كيلو القرموط 170 جنيه، كيلو الفرايد 350 جنيه، كما يرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة القوة الشرائية.

وفي سوق الفاكهة أكد التاجر محمد صالح بسوق بحري – بحسب سونا – أن الفاكهة تشهد هذه الأيام ارتفاع وانخفاض، حيث بلغ سعر كيلو الموز من 35 جنيها أصبح 30 جنيهاً، دستة المانجو 350 جنيه من 300 جنيه، دستة البرتقال الأصفرمن 80 جنيهاً من 100 جنيه أصبح 80 جنيها، دستة البرتقال الأخضر 70 جنيهاً، دستة القريب 450 جنيه، الرمانة (70- 50) جنيها، كيلو العنب 300 جنيه وصندوق العنب الصغير 60 جنيهاً، دستة التفاح 250 جنيه، كيلو الجوافة 50 جنيهاً، سبت البرقوق 600 جنيه، سبت الكيوي 450 جنيه سبت الكمثري 360 جنيه، الرمانة (70-50) جنيهاً، البطيخة 100 جنيه، الشمامة 80 جنيهاً.