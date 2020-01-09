الخليج 365 : وصل للبلاد صباح الْيَوْم، الايفواري “ديدي كاديو” مدافع فريق سيناجيون الفنلندي، الذي دخل ضمن ترشيحات الهلال ليكون ختام تسجيلاته للمحترفين ؛ وسيخضع كاديو لفحوصات طبية الْيَوْم، تمهيداً لضمه في كشوفات الفريق الأول، وكان اللاعب مثل ساحل العاج عبر منتخباتها السنية و لعب للعديد من الفرق خارج ساحل العاج ..

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول العاجي ديدي للتوقيع للهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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