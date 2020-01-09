محمد موسى الضي يثير الزعر في سوسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اثار اللاعب محمد موسي الضي الزعر في سوسة معقل الفريق التونسي وابدي جمهور النجم الساحلي تخوفه من القاطرة البشرية الضي في مباراة السبت ويتوقع ان يدفع به المدرب اساسيا امام النجم الساحلي بالجوهرة منذ البداية.

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