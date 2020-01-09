عاجل| اعرف مدينة كاودا التي يزورها رئيس الوزراء

الخميس 9 يناير 2020

تقع كاودا في ولاية جنوب كردفان، وتبعد 96 كيلو متر شرق مدينة كادوقلي عاصمة الولاية، وترتفع عن سطح البحر مابين 800 إلى 1000 متر، وتتمتع باجواء معتدلة طوال العام. واشتق اسم (كاودا) من كلمة (كودي) والتي تعني بالعامية السودانية الشلال المتدفّق من الجبال. وتتميّز بانها منطقة جبلية ومحمية طبيعية بسبب سلسلة جبال المورود التي تحيط بها من جميع الجهات، وتحيط به غابة (سرف) الجاموس، مما جعل منها مدينة سياحية. تسكن كاودا العديد من القبائل الاطورو والنيمانج، والكواليب، والميري، والمورو، وتعتنق هذه القبائل الديانات الإسلامية والمسيحية وكريم المعتقدات. تعرضت كاودا خلال سنوات الحرب بعد انفصال الجنوب إلى قصف بالطيران العسكري ادى إلى مقتل واصابة الالآف من سكان المنطقة.

