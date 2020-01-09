هانم توكد الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية

أكدت وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هانم برهان الدين اهتمام وزارتها بالسلامة والصحة المهنية من خلال تفعيل دور تفتيش المنشآت وتوفير معينات العمل والتدريب المستمر والتأهيل لتعزيز دور السلامة والصحة المهنية داخل الوزارة وخارجها بالتعاون مع الشركاء والمسئولين والجهات ذات الصلة .جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم ورشة عمل الرؤية المستقبلية للسلامة والصحة المهنية التي نظمتها اﻹدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بحضور المختصين من الوزرات المختلفة و ضباط الدفاع المدني والجهات ذات الصلة .

ومن جهته قال مدير اﻹدارة العامة للسلامة والصحة المهنية المهندس محي الدين حامد سليمان – بحسب سونا – إن إدارته تسعى لمعالجة المشكلات والخلل الذي يخص السلامة والصحة المهنية لخفض حدوث الحوادث في اماكن العمل وعدم تكرارها . وذلك من خلال تفعيل التشريعات والضوابط ونشر ثقافة السلامة والصحة وسط العاملين .

وهدفت الورشة إلى التفاكر و التشاور والنقاش لبناء جسم متطور وفعال من خلال تناول ورقتين عن تطور السلامة والصحة المهنية في السودان والسياق الوطني باﻹضافة إلي عرض موجز عن ماهية السلامة والصحة المهنية والارتقاء بها ، والمحافظة على سلامة وصحة العاملين الجسمانية والعقلية والاجتماعية في كافة المهن.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)