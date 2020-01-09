النيل الازرق:تشكيل لجنة لدعم الخدمات العلاجية

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة أصدر اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني والي ولاية النيل الأزرق المكلف بالإنابة اليوم قرارا بتشكيل لجنة لوضع رؤية وحلول لدعم الخدمات العلاجية بوزارة الصحة بالولاية’ برئاسة الامين العام المكلف لحكومة الولاية والمدير العام لوزارة المالية الوزير المكلف عضواً والمدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف عضواً ومقرراً وعضوية كل من امين ديوان الزكاة والمدير التنفيذي للتأمين الصحي وعدد من مدراء المنظمات والوكالات العالمية والوطنية ذات الصلة بدعم الخدمات الطبية والعلاجية بالولاية وممثلين لتنسيقية الحرية والتغيير وتنسيقية الكوادر الطبية ولجان المقاومة بالولاية والهلال الاحمر ومدير العناية الطبية الدولية بالولاية . – وبحسب سونا -فقد اختص القرار اللجنة بحزمة من المهام والاختصاصات في مقدمتها وضع رؤية وحلول لدعم الخدمات العلاجية بوزارة الصحة بالولاية واستقطاب الدعم اللازم لتغطية تكاليف الخدمات العلاجية ووضع نسب ثابتة لدعم الجهات الداعمة الى جانب وضع آلية لتغطية الشرائح خارج مظلة التامين الصحي . ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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