والي الخرطوم يتفقد مشروع السليت الزراعي

تفقد والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد اليوم مشروع السليت جنوب الزراعي يرافقه معتمد شرق النيل اللواء عبد المحسن حسين ومدير عام وزارة الزراعة والري والمهندس بابكر عطية وذلك في اطار جهود الولاية للوقوف ميدانيا على مشاكل المشاريع وتوجيه طاقتها الانتاجية لدعم خطة الولاية لزيادة الانتاج وتركيز الاسعار.

ووقف الوالي – بحسب سونا – علي طلمبات المشروع على ضفة النيل الازرق ووجه بضرورة وضع الاحتياطات اللازمة لعمل الطلمبات بطاقتها القصوى ، كما تفقد الوالي البيوت المحمية الملحقة بالمشروع والتي تهدف الى تشغيل الخريجين وتوفير الخضروات في موسم الندرة.

كما شملت الزيارة المستشفي البيطري الذي يقوم بعلاج الثروة الحيوانية وتوفير الادوية والعقاقير لمجمعات انتاج الالبان بالمشروع والقروى المجاورة.

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الى ذلك أكد والي الخرطوم ان الولاية ستعمل على حماية وتأمين المشروع ومساعدة المزارعين علي تسويق منتجاتهم.

من جهة اخرى تفقد والي الخرطوم السوق المركزي للخضر والفاكهة بشرق النيل وطالب المحلية بالعمل مع الشركاء لتشغيل السوق والاستفادة من الطاقات المتوفرة لزيادة منافذ التسوق بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)