إطلاق اسم الشهيد صالح على محطةام حراز

أطلقت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء اسم الشهيد صالح عبد الوهاب؛ على محطة توزيع الكهرباء بام حراز بمحلية جبل أولياء بمناسبة مرور عام على استشهاده.

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وقال الأستاذ وجدي صالح عضو قوى الحرية والتغيير والمتحدث باسم أسرة الشهيد باعتباره من الأسرة إنهم يعتزون بإطلاق اسم الشهيد على هذه المحطة وفاء وعرفانا لكل الشهداء، مثمنا دور العاملين بالشركة ووقوفهم مع الأسرة منذ الاستشهاد باعتبار أن الشهيد أحد العاملين بالشركة.

وأكد وجدي – بحسب سونا – أن السلطة الانتقالية تأسست بدم الشهداء، مطالبا بالقصاص ومعالجة الجرحى والكشف عن المفقودين حتى تتحقق أهداف الثورة بشعاراتها: العدالة والحرية والسلام.

وأشاد وجدي بقيادة الثورة التي تزور اليوم منطقة كاودا من أجل إحلال السلام الذي أصبح قريبا، مؤكدا أن كاودا كانت عصية على الحكومة السابقة.

وأكد الباشمهندس آدم صالح محمد حامد مدير شركة التوزيع أن الشهيد كان أحد العاملين المميزين بهذه المحطة وأن إطلاق اسمه على هذه المحطة يأتي تخليدا ووفاء لذكراه، مرحبا بأسرة الشهيد وكل لجان المقاومة بالمنطقة لوقوفهم حتى تحققت أهداف الثورة.

الجدير بالذكر أن لجان المقاومة بمنطقة ام عشر سيرت موكبا لمكان الاحتفال؛ مرددين شعارات الثورة بحضور عدد كبير من المواطنين وأسرة الشهيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)