خبير اقتصادي بجامعة الخرطوم يدعو الى عودة نظام الاقاليم

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : اقتصاد 2 مشاهدة دعا بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الى عودة نظام الاقاليم بدلا عن الولايات بغرض ضبط الانفاق الحكومي لدعم موازنة الدولة وشدد الجاك فى تصريح (لسونا) على ضرورة تحريك الطاقات الكامنة فى الاقتصاد بصورة عاجلة مع الاهتمام بزيادة الانتاج والانتاجية بجانب رفع مستوى الاداء فى المؤسسات العامة وتابع قائلا لابد من عودة الارشاد الزراعي ومراكز التدريب المهني لتفجير طاقات الشباب فى ساحات البذل والعطاء مع الاخذ باسباب العلم باستخدام التقانات الحديثة لزيادة الانتاج فى القطاعات الحيوية. Advertisements واضاف قائلا اذا تمت عمليات ترقية اساليب الانتاج سيكون السودان من الدول التي يشار لها بالبنان فى الشأن الاقتصادي مرجعا العجز في ميزان مدفوعات الدولة الى تهريب منتجات البلاد الى دول الجوار داعيا الحكومة الانتقالية لتنفيذهذه المطلوبات ليعود الاقتصاد السوداني الى سيرته الاولى الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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