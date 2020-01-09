أوقية الذهب تسجل 1557.34 دولاراً

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية اليوم الخميس 1557.34 دولاراً بانخفاض 3.02 دولاراً عن تداول مساء أمس الأربعاء والذي كان قد سجل 1560.36 دولاراً

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-وفقاً لسونا- بلغ سعر الجرام عالمياً 50.23 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 45 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب ليصبح 2261 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)