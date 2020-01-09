الصحة الاتحادية تدشن مركزأم درمان لغسيل وزراعة الكلى

دشنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم مركز أم درمان لغسيل وزراعة الكلى بمستشفى أم درمان التعليمي بتكلفة 12مليون جنيه بدعم حكومي ومن بعض الخيرين بسعة 12 ماكينة غسيل لاستقبال 48 مريضا يوميا بما فيها الحالات الطارئة، فيما كشف المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى عن إجراء مايزيد عن 300 عملية زراعة كلى عام 2019م مع وضع خطة لتجاوز تنفيذ 400 عملية زراعة 2020م توطينا للزراعة بالداخل .

وقال المدير العام للمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى دكتور محمد السابق – بحسب سونا – : بتدشين العمل بمركز أم درمان يرتفع عدد المراكز بكل السودان إلى 90 مركزا موزعة على الولايات المختلفة، منوها إلى افتتاح عدد آخر بولاية الخرطوم والولايات وفقا لخطة 2020م، معلنا العمل على الإحلال للماكينات القديمة؛ بجانب إضافة أخرى جديدة .

وأكد السابق؛ أن مركز أم درمان يسهم في حل مشكلة قائمة الانتظار الطويلة فضلا عن إجراء عمليات الفستولة والقسطرة الدائمة؛ بجانب عمليات جراحة المسالك البولية.

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ووصف المدير الطبي لمستشفى أم درمان التعليمي دكتورة نهى علي عبدالرحمن توفير مركز للغسيل أنهى هاجسا كبيرا للمرضى، منوهة بأن تدشين العمل بالمركز سيجد كل مريض العناية المطلوبة وبالتالي حل مشكلة قائمة الانتظار الطويلة معتبرة المركز إضافة حقيقية للسودان وليس لأم درمان والمستشفى وحدهما.

وكشفت د. نهى عبدالرحمن أن المترددين يوميا على المستشفى 300 مريض أغلبهم يحتاجون للغسيل؛ ونوهت إلى أن عدم توفر إسعاف بالمستشفى (مشكلة لازالت قائمة) وتحتاج للحل السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)