20مليون جنيه ايرادات جنوب الجزيرة لهذا العام

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : اقتصاد 4 مشاهدة بحث اجتماع محلية جنوب الجزيرة التدابير اللازمة لتنفيذ ميزانية المحلية للعام 2020م والأسس والضوابط لانطلاقة عملية التحصيل وترتيب وتنظيم الأسواق لتسهيل تحصيل الايرادات. واكد المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ أسامة السماني الطيب في الاجتماع بمكتبه اليوم الخميس الذي ضم مديري الوحدات الإدارية والأستاذ مبارك بابكر دفع الله مفتش شؤون الرئاسة والأستاذة إخلاص حداد المدير المالي بالمحلية التزام المحلية بتحقيق ربط الايرادات المقرر للمحلية والبالغ 20 مليون جنيها. وأمن على توفير كل المعينات اللازمة لتسهيل عملية التحصيل بالوحدات الإدارية وتوفير وصيانة الأجهزة بالتنسيق مع وزارة المالية الولائية . Advertisements وأعلن – بحسب سونا – عن خطة طموحة تستهدف تحفيز المبدعين في مجال التحصيل والإستفادة من الأخطاء السابقة وتحويلها لإيجابيات. وقدم مديرو الوحدات الإدارية مقترحات وأراء تهدف إلى رفع التحصيل. وأقر الاجتماع إعلان عطاءات الأسواق والخدمات الأخرى في الأيام القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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