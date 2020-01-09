صبير يعلن دعمه لتجمع المهندسين الزراعيين

أعلن اللواء الركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة المكلف – بحسب سونا – دعمه لكل طموحات ورغبات العاملين الرامية لنهضة القطاعات الإنتاجية بالولاية.

وقطع الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من تجمع المهندسين الزراعيين بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية برئاسة المهندس معتز علي عابدين رئيس التجمع بأن التغيير الذي شهدته البلاد حقيقيا ومعاش ولامس أشواق وتطلعات المواطنين.

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من جانبه استعرض رئيس الوفد مطالب العاملين المتمثلة في ارجاع اسم الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية بدلا عن وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والعمل على تطبيق اللوائح والمناشير المالية وتحسين بيئة العمل وتوفير وسائل الحركة والإسراع في معالجة أمر المفصولين الذين تم إعادتهم للعمل بقرار من المحكمة في العام 2011م وترفيع حملة الشهادات الجامعية الذين يعملون في وظائف عمالية وإجازة الهيكل المفتوح للوزارة أسوة بالوزارات الأخرى.

وأعرب عن سعادتهم بتجاوب والي ولاية الجزيرة المكلف مع مطالبهم المشروعة هذا وكان تجمع المهندسيين الزراعيين بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية قد نفذ وقفه إحتجاجية مساء أمس أمام مباني أمانة حكومة الولاية بمدني لتحقيق هذه المطالب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)