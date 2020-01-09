الشيخاوي يرافق بعثة النجم الساحلي إلى السودان

جرى النجم الساحلي، اليوم الخميس، حصته التدريبية الأخيرة بتونس قبل أن يطير إلى السودان لمواجهة مضيفه الهلال، بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واختار الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق جوهرة الساحل، 18 لاعبًا ليصطحبهم في رحلة السودان تحت شعار رد الاعتبار، بعد الخسارة من نفس الفريق بالجولة الماضية في تونس.

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وتضم قائمة النجم الساحلي كلًا من:-

“مكرم البديري، أشرف كرير، أحمد الرداوي، بهاء الدين السلامي، عمر كوناكي، زياد بوغطاس، مرتضى بن وناس، فراس بالعربي، وجدي كشريدة، أمين بن عمر، مالك بعيو، محمد المثناني، ماهر الحناشي، إيهاب المساكني، داروين جونزالاس، كريم العريبي، سليمان كوليبالي وحازم الحاج حسن”.

وبحس كوورة سيشارك قائد الفريق ياسين الشيخاوي في الرحلة رغم إصابته وذلك ليكون إلى جانب زملائه في مواجهة السبت المهمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)