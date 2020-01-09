النيل الأبيض : لا زيادات فى تعريفةالمواصلات

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : اقتصاد 2 مشاهدة نفذت إدارة النقل العام والبترول ولاية النيل الأبيض بالتعاون مع لجان المقاومة والأجهزة الشرطية اليوم حملة مشتركة لمراقبة المواقف الداخلية والمركبات والركشات المخالفة للتعريفة بمدينة كوستى. وأسفرت الحملة عن تسجيل عدد من المخالفات فى التعريفة واتخذت إجراءات قانونية فى مواجهة أصحاب المركبات المخالفة للتعريفة . وفى ذات السياق أكدت لجنة ضبط وتنظيم النقل العام وإدارة المواقف عدم وجود زيادة فى تعريفة المواصلات الداخلية . وطالبت اللجنة – بحسب سونا – أصحاب المركبات التقيد بالتعريفة الرسمية ، وطالبت المواطنين بالتمسك بحقوقهم كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حق سائقى المركبات المخالفين للتعريفة . Advertisements وأكدت أن إلسلطات بولاية النيل الابيض لم تصدر منشور بزيادة تعريفة المواصلات . ووجهت اللجنة سائقى المركبات والركشات الالتزام بالتعريفة الرسمية ملوحة بإتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهة المخالفين . وأبانت أن العقوبة تصل السجن والغرامة للمخالفين . وأكدت اللجنة أنها وضعت خطة محكمة لضبط المواقف والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المخالفين للتعريفة وقانون النقل العام . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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