جامعة السودان توفر مناخ جاذب لريادة الأعمال

كشف البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عن توجه الجامعة لاحتضان إبداعات الأساتذة والطلاب لتكون نواة لريادة الأعمال في توفير فرص عمل جديدة في المجالات المختلفة.

وأكد – بحسب سونا – التزامهم بتوفير المناخ الجاذب الذي يدعم الابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مخاطبته ختام الدورة التدريبية لتدريب المدربين في ريادة الأعمال للجامعات التي نظمها مركز السودان للتشغيل الذاتي وريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار بالبحرين.

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وأعلن حسن توجه الجامعة لإدخال ريادة الأعمال ضمن المنهج، معربا عن أمله في أن يسهم المتدربون من عمداء كليات الجامعة والأساتذة ومنسوبي الجامعات السودانية الأخرى أن ينعكس ذلك في التطبيق الفعلي والعملي، مشيداً بدور منظمة اليونيدو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في ريادة الأعمال.

من جهته ثمن الدكتور إبراهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية دور الجامعة في الاهتمام بريادة الأعمال كإضافة حقيقية للتحصيل الأكاديمي، مما يسهم في عملية التنمية بالبلاد، معلناً تعاونه مع الجامعات للدفع بعملية ريادة الأعمال للأمام خاصة في المجال الزراعي .

وأكد الدكتور هاشم سليمان حسين مدير منظمة اليونيدو ومدير المركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار بالبحرين أهمية التعليم لإحداث التغيير والابتكار لتأسيس ريادة الأعمال، مقرا بضرورة الشراكات مع القطاع العام والخاص ومؤسسات التمويل لخلق مناخ للابتكار وريادة الأعمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)