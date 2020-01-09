حمدوك يصل كادقلي حاضرة جنوب كردفان

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة وصل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك صباح اليوم إلي حاضرة ولاية جنوب كردفان كادقلي قبيل توجهه إلي كاودا معقل الحركة الشعبية شمال في زيارة تستغرق يوما واحدا . Advertisements وكان في استقباله – بحسب سونا – والي الولاية ووزراء الحكم الإتحادي والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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