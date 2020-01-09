لجنة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية بسنار

التاريخ: 09-يناير-2020
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أ صدر والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد اليوم القرار رقم 5 للعام 2020 بتشكيل لجنة بإعادة هيكلة الخدمة المدنية عملاً بأحكام المادة 5 من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 .
وتم تشكيل اللجنة برئاسة الأستاذ سليم عبدالله سليم مديرعام الخدمة المدنية بالولاية وخوجلي بشير مقررا وعضوية آخرين.
و نص القرار – بحسب سونا – على أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة ملفات العاملين بالخدمة المدنية بالولاية للتأكد من سلامة التعيين وفقاً للإجراءات القانونية واللوائح الإدارية والمؤهلات العلمية المطلوبة ، بجانب أسبقيات العاملين و مدى الالتزام بأسس الترقي .
ومراجعة الوظائف والتوصية بأنهاء أي وظيفة مخالفة للقانون واللوائح وأعطى القرار اللجنة الحق في الاستعانة بأي لجان تعينها على أداء واجبها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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