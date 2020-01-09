قرار بإنهاء خدمة ٨٦ سائق بالسدود

التاريخ: 09-يناير-2020
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أصدر مدير عام وحدة تنفيذ السدود المكلف السر محمد آدم، اليوم الخميس قرارا، بإنهاء خدمة 86″سائقا” من العاملين بالإدارة العامة للموارد المالية والبشرية والإدارية.
واستند القرار على تقرير لجنة إعادة هيكلة وحدة تنفيذ السدود بعد موافقة مجلس الوزراء و تصديق وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس.
كما استندت على أحكام المادة ( 48 ) من لائحة شروط خدمة العاملين بالوحدة المعدلة للعام 2017م مقروءة مع المادة ( 85) من نفس الملحق الفصل الخامس عشر.
ووجه المدير المكلف – بحسب سونا – جهات الاختصاص بتسوية مستحقات المفصولين استنادا على أحكام المادة (81/1، 2، 3) و المادة (81/ب/ج)،وتنفيذ القرار كلٍ حسب مجاله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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