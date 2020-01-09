بحث اشراك جبهة الخلاص بمفاوضات جوبا

بحث الفريق علي الناظر رئيس جبهة الخلاص الوطني مع سفير الاتحاد الافريقي بالخرطوم بمكتبه اليوم السبل الكفيلة بإلحاق عدد من الحركات التي لم توقع على اتفاقية جوبا إلى التفاوض الحالي .

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وقال سعادة الفريق في تصريح لــ ( لسونا ) إن الاجتماع تطرق إلى كيفية إشراك تحالف جبهة الخلاص الوطني الذي يضم أكثر من 20 حركة كفاح مسلح ، مشيرا إلى أن الجبهة لم توقع علي إعلان جوبا وترغب في المشاركة في التفاوض تحقيقا للسلام ، وقال يجب أن يشمل السلام كل من كافح ضد النظام السابق لجهة أن حركات الكفاح المسلح عانت كثيرا .

وأشار سيادته إلى أن جبهة الخلاص إذا لم يتم إشراكها ستبحث عن منبر آخر للسلام وهو حق مشروع مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق أهداف الثورة وأولها تحقيق السلام وحقن الدماء.

واشارت(سونا) إلى أن تحالف جبهة الخلاص الوطني كان قد كون نفسه خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من حركات الكفاح المسلح ويهدف إلى تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد والعمل على نبذ العنف واعتبار المفاوضات السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)