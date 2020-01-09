تشكيل آلية لتكوين لجان التغيير بأم كدادة

بحث المدير التنفيذي لمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور محمداي عبد الله آدم خاطراليوم بمكتبه مع قيادات الحرية والتغييرومدير وحدة أم كدادة والإدارات ذات الصلة كيفية تشكيل آلية للقيام بتكوين لجان التغيير والخدمات بأحياء وقرى وفرقان محلية أم كدادة استنادا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي نصت على تعزيز المشاركة الشعبية لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين.

وبعد نقاش مستفيض من الحضورأمن الاجتماع علي الالتزام بإعلان الحرية والتغيير نحو تحقيق الإصلاح المؤسسي لأجهزة الحكم بالمحلية والعمل لتحقيق التنمية وتوفيرالخدمات الضرورية عبر الآليات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وموجهات ديوان الحكم الاتحادي في هذا الجانب .

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وقررالاجتماع – بحسب سونا – تشكيل لجنة برئاسة مدير الوحدة الإدارية بالمحلية ومنسق لجان الحرية والتغير بالوحدة مقررا وعضوية كل من ممثلي شرطة المحلية واستخبارات اللواء 24 والإدارة الأهلية والإعلام بالمحلية، علي أن تتولى اللجنة إعلان المواطنين بالأحياء لترشيح أعضاء للجان التغييروالخدمات من عشرة إلي إثني عشرة عضوا لكل حي او قرية وفقا للشروط الواردة والموجهات الخاصة بتشكيل لجان التغيير والخدمات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)