جرام الذهب يستقر اليوم بولاية الخرطوم

التاريخ: 09-يناير-2020 فى : اقتصاد 74 مشاهدة Advertisements استقر جرام الذهب اليوم بأسواق الخرطوم ، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 4700 جنيهاً، وبلغ سعر البيع للجرام – بحسب سونا – 3600 جنيهاً لأنواع الذهب المختلفة (كويتي وبحريني وتركي وسعودي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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