رئيس مجلس السيادة يبعث برسالة لأميردولة الكويت

التاريخ: 09-يناير-2020
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بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، برسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ،رداً على رسالة التعزية والمواساة التي تلقاها منه في ضحايا حادثة الطائرة العسكرية بمدينة الجنينة.
وجاء في الرسالة – بحسب سونا -” لقد كان لرسالتكم وما حملته من مشاعر المواساة أبلغ الأثر في تخفيف مصابنا الأليم “،
وعبر رئيس مجلس السيادة ،أصالة عن نفسه وإنابة عن المجلس والشعب السوداني عن صادق أمنياته ودعواته المخلصة لسموه بموفور الصحة، وللشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والرفاه.
الخرطوم (كوش ميوز)
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