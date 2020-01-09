التاريخ: 09-يناير-2020
91 مشاهدة
اعلن المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية انعقاد أمتحانات القبول للتدريب “الجزء الاول والاختيار” للدكتوراه السريرية الدفعة (46) لعدد 4078 طبياً وطبية في 19 تخصصاً بالمراكز داخل وخارج البلاد وذلك بعد غد السبت الحادي عشر من يناير الجاري ٠
وأشار الأمين العام للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية دكتور ايهاب بابكر عبد الرحمن في تصريح لـ”سونا” اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الامتحانات الدفعة 46 والتي تشمل اكثر من 19 تتخصص للعدد 4078 دارساً، مبيناً أن المجلس شهد خلال المرحلة الماضية توسعاً كبيراً في عدد التخصصات الجديدة وعدد الدارسين.
وقال د. إيهاب تلبية لحوجة المجتمع ستعقد هذه الإمتحانات في مراكز عديدة بكل من الخرطوم، بورتسودان، مدني، دنقلا، الأبيض، الفاشر، نيالا. واضافة للأطباء السودانيين بالخارج ستعقد امتحانات بالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان وقطر.
وأشار إيهاب الي أن المجلس يسعي الي زيادة التخصصات وزيادة عدد المتدربين بغرض تجويد التدريب والمدربين، فضلاً عن العمل على التجويد في العملية التدريبية وفي مخرجات التدريب بهدف تخريج كفاءات من الاطباء الاختصاصيين لرفد النظام الصحي وتقديم خدمة طبية متميزة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر التخصصات الطبية يعلن امتحانات القبول للتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.