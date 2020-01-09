والي النيل الأبيض يتفقد العمل في طرق مدينة ربك

تفقد اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض برفقة المدير العام لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية المهندس منتصر اسماعيل والمدير التنفيذي لمحلية ربك الأستاذ محمد الصادق، صباح اليوم سير العمل في عدد من الطرق الداخلية بمحلية ربك والتي تنفذها وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بالولاية ضمن خطتها للعام الجديد 2020م ، وشملت زيارة الوالي طريق الصناعات بربك والذي يربط طريق ربك الخرطوم .

وأكد الطريفي – وفق سونا – مضي حكومة الولاية في تكملة مشروعات البنية التحتية لهذا العام والتي تستهدف تنفيذ مصفوفة من الطرق الداخلية بطول أكثر من 100 كيلومتر بجميع محليات الولاية.

و قال إن هذه الطرق تعمل على ربط الأحياء وتساعد في تسهيل حركة المواصلات الداخليه ، وثمن سيادته جهود وزارة البنية التحتية في تأهيل وإنشاء الطرق الداخلية بعدد من المدن الرئيسية بالولاية .

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من جهته أكد الأستاذ محمد الصادق المدير التنفيذي لمحلية ربك أهمية طريق الصناعات باعتباره الرابط الحقيقي بين عدد من المربعات وظل يشكل هاجساً للمحلية في فصل الخريف .

وأضاف أن هذا الطريق يحدث نقلة نوعية لحركة المواصلات من شرق المدينة لغربها ويقلل الضغط من حركة المرور في الطريق القومي الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)