إطلاق اسم الشهيد صالح عبدالوهاب على كهرباء أم حراز

أطلقت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء اسم الشهيد صالح عبد الوهاب على محطة توزيع الكهرباء بأم حراز بمحلية جبل أولياء بمناسبة مرور عام على استشهاده .

وقال الأستاذ وجدي صالح عضو قوى الحرية والتغيير والمتحدث باسم أُسرة الشهيد باعتباره من الأسرة – وفق سونا – أنهم يعتزون بإطلاق اسم الشهيد على هذه المحطة وفاءاً وعرفاناً لكل الشهداء ، مثمناً دور العاملين بالشركة ووقوفهم مع الأسرة منذ الاستشهاد باعتبار أن الشهيد أحد العاملين بالشركة.

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و أكد وجدي أن السلطة الانتقالية تأسست بدم الشهداء مطالباً بالقصاص ومعالحة الجرحى والكشف عن المفقودين حتى تتحقق أهداف الثورة بشعاراتها العدالة والحرية والسلام ، و أشاد وجدي بقيادة الثورة التي تزور اليوم منطقة كاودا من أجل إحلال السلام الذي أصبح قريباً.

و أكد المهندس آدم صالح محمد حامد مدير شركة التوزيع أن الشهيد. كان أحد العاملين المميزين بهذه المحطة وأن إطلاق اسمه عليها يأتي تخليداً ووفاءاً لذكراه مرحباً باسرة الشهيد وكل لجان المقاومة بالمنطقة لوقوفهم حتى تحققت أهداف الثورة .

الجدير بالذكر أن لجان المقاومة بمنطقة أم عشر سيرت موكب لمكان الاحتفال بحضور عدد كبير من المواطنين و أسرة الشهيد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)