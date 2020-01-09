تحرك جديد للسلطان قابوس.. أرسل برقية عاجلة لرئيس روحاني وهذا ما جاء فيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، ببرقية تعزية للرئيس الإيراني حسن روحاني في ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران اليوم.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد بعث السلطان قابوس ﺑﺮﻗﻴتي ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس أوكرانيا في ضحايا تحطم #طائرة_الركاب_الأوكرانية في العاصمة الإيرانية طهران.

ويعد هذا الظهور الأول لاسم السلطان قابوس رسميا عقب بيان البلاط السلطاني الأخير الذي أكد فيه على استقرار صحة السلطان ودحض الشائعات التي نشرها الذباب في هذا الشأن.

كما يتزامن هذا التحرك مع التوتر الكبير الحاصل بين أمريكا وإيران جراء اغتيال أمريكا للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية جنسيات قتلى الطائرة المنكوبة في طهران فجر اليوم.

وأوضحت الوزارة – وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء – أن من بين القتلى 82 إيرانيًا، و63 كنديًا، و11 أوكرانيًا، و10 سويديين، و4 أفغان، و3 ألمان و3 بريطانيين.

وأفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، في وقت سابق، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون، مشيرة إلى أن الطائرة كان على متنها 167 راكبًا بينهم 70 رجلًا، و81 امرأة و15 طفلًا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.