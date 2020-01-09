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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تقدم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، باعتذار للشعب السنغالي عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.
ويأتي اعتذار ماني بسب عدم قدرته السفر إلى السنغال عقب حفل توزيع الجوائز، رغم حصوله على إذن من ناديه، لكن تضارب مواعيد رحلات الطيران منعه من العودة إلى بلاده أولا.
وقال ماني لموقع ليفربول: “أنا سعيد للغاية وفخور بالفوز بهذه الجائزة وأود أن أهديها لكل من ساعدني في مسيرتي منذ البداية”.
وأضاف “كانت خطتي هي السفر أولا إلى السنغال لأتوجه بالشكر لشعب بلدي والاعتراف بفضلهم لكل ما قدموه لي في رحلتي مع الكرة، لكن للأسف لم أتمكن من القيام بهذه الزيارة”.
وأكمل “لدينا الآن مباراة مهمة ضد توتنهام في نهاية هذا الأسبوع ويجب أن أركز عليها وأكون جاهزا لها، لكنني أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من العودة إلى أرض الوطن لأقول شكرا لكم بسبب بعض المشاكل التي لا يمكن أن تتحكم فيها”.
وأتم مهاجم ليفربول “سأذهب إلى السنغال في أسرع وقت ممكن لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لن أنسى أبدا ما فعله الجميع من أجلي، وكل من آمن بي وكل من أعطاني الفرصة للعب كرة القدم”.
يذكر أن ماني فاز بالجائزة للمرة الأولى خلال مسيرته، متفوقا على زميله المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وبات ساديو ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب الفوز بجائزة الأفضل… ساديو ماني يعتذر لشعب السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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