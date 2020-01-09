إستقرار سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقر جرام الذهب اليوم بأسواق الخرطوم ، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 4700 جنيهاً، وبلغ سعر البيع للجرام 3600 جنيهاً لأنواع الذهب المختلفة (كويتي وبحريني وتركي وسعودي).

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