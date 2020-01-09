الكاردينال يعلن عن ختام تسجيلات الهلال بمحترف لعب في دوري كازاخستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل المدافع العاجي بوريس كادبو ترشيحات الانضمام إلى نادي الهلال ليصبح ختام تسجيلات الأزرق ويبلغ المدافع بوريس من العمر ٢٩ عاما،وبدأ مسيرة مع فريق اسيك ابيدجان ومنها الي سيوي اسبورت واحترف بعدها في كازاخستان وفلندا والهند واختتم رحلته الاحترافية،عام ٢٠١٩ في فريق sjk الفلندي حيث لعب معه ٢٦ مباراة واختتم مسيرته الاحترافية عام ٢٠١٩ شهر أكتوبر.

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