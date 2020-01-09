عاجل.. قوى التغيير: زيارة الحكومة إلى "كاودا" تؤسس للسلام الشامل 

الخميس 9 يناير 2020

قالت قوى اعلان الحرية والتغيير المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، أن زيارة رئيس وزراء، عبد الله حمدوك إلى منطقة كاودا بجبال النوبة، مخاض تاريخي لولادة وطن جديد تنتهي فيه كل المظالم ويتساوى الناس على أساس المواطنة دون تمييز أو إقصاء. وأكدت في بيان اليوم (الخميس) أن الزيارة التاريخية خطوة في طريق بناء السلام العادل الشامل، واضافت نأمل أن تساهم في التأسيس لسلام عادل وشامل يستجيب لآمال وأحلام اللاجئين والنازحين. وأشارالبيان أن الزيارة ابتدار لعهد جديد يعمل فيه الشعب السوداني لاستكمال مهام ثورتهم. وشددت قوى (التغيير) على ضرورة المضي في هذا الطريق لعبور الصعاب والتحديات لتحقيق ارادة الشعب السوداني في السلام.

