عاجل.. المتحدث باسم الحكومة: زيارة كاودا اختراق في مسار السلام

الخميس 9 يناير 2020

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، زيارة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى كاودا اختراقا كبيرا في مسار السلام. وقال صالح في تصريحات صحافية اليوم (الخميس) بمطار كادوقلي قبل توجه الوفد الحكومي إلى المدينة أن الزيارة تهدف إلى إرسال رسالة للمواطنين بكاودا مفادها أن الجميع مواطنون سودانيون تجمعهم المواطنة . واضاف إن الحكومة تريد تأسيس دولة على أساس المواطنة المتساوية والمساواة والعدالة والسلام، وأردف بالقول ( المهم أن حالة العداء انتهت بدليل أن رئيس مجلس الوزراء في حماية الحركة الشعبية وليس في حماية طرف آخر). ونبه إلى أن الزيارة تأتي في إطار تقديم اعتذار تاريخي للمواطنين السودانيين في هذه المنطقة العزيزة من الوطن عن مظالم وعمليات قتل وترويع تمت باسمهم على الرغم من أنهم قاتلوا النظام البائد طيلة الثلاثين عاما وذلك لكسر الحواجز ووضع الأيادي فوق بعض لبناء وطن قائم على الحرية والعدالة والمساواة. وكشف صالح أن الحكومة ستوجه الدعوة للحلو للحضور إلى الخرطوم وأي منطقة للقاء المواطنين لكسر الحاجز النفسي وتهيئة الأجواء للمتفاوضين بجوبا .

