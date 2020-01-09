أردوغان: هدف تركيا من تواجدها في ليبيا “لإنهاء الظلم” فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن هدف تركيا من تواجدها في ليبيا هو “لإنهاء الظلم” فقط.

ونشرت وكالة “الأناضول” عن أردوغان تصريحه بأن تركيا تتواجد في ليبيا “لإنهاء الظلم فقط” وأن هذا الوجود مبني على دعوة تلقتها أنقرة من الجانب الليبي.

وأعلنت الخارجية الروسية، مساء أمس الأربعاء، 8 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.