الأرباب يقنع مهاجم الهلال بالتوقيع في الاهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحصل (الموقع) علي معلومات مؤكدة تؤكد اقتراب مهاجم الهلال ولاء الدين موسى في صفوف الأهلي شندي خلال الساعات

القليلة المقبلة وقالت ذات المصادر ان الأرباب صلاح إدريس اتصل باللاعب صالح سنار من أجل التفاوض مع ولاء الدين والتوقيع في

كشوفات النمور واشارت المصادر الي أن راعي فريق الأهلي شندي فتح خطوط تواصل مع مدرب الفريق مازدا من أجل كسب توقيع عدد من النجوم