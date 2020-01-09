المريخ يكمل اتفاقه مع بديل (الغربال)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب مدرب المريخ جمال ابوعنجة ادارة مجلس ناديه بضرورة التعاقد مع لاعب ود نوباوي منير في فترة التسجيلات الحالية وقال ابوعنجة ان،وجود منير في كشوفات الفريق الاحمر مهم للغاية من واقع مشروعي الرامي لاعادة بناء الخط الهجومي للفريق وافادت مصادر (سودانا فوق) ان رئيس المريخ سوداكال وافق علي طلبه واكد ان منير لاعب ود نوباوي سيكون بديل الغربال قي المريخ.

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