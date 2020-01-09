الحكومة المصرية تحدد أبرز نقاط الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الحكومة المصرية عن أبرز النقاط الخلافية مع إثيوبيا في ما يتعلق بالمفاوضات الدائرة بشأن سد النهضة الإثيوبي.

صرح محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لقناة “المحور”، بأن الوزارة تأمل في الوصول إلى اتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رغم وجود بعض الخلافات الجوهرية الفنية في المفاوضات.

وحدد المتحدث باسم وزارة الري نقاطا فنية خلافية لم يتم التوافق عليها مع الطرف الإثيوبي حتى الآن، تتعلق بالقواعد الخاصة بملء السد وفتراته والتعامل معها، وفترات التشغيل، وقواعد التعامل مع الجفاف الممتد خلال فترات الملء، وتوليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية التي تنشدها إثيوبيا دون إحداث ضرر جسيم على دول المصب.

وأوضح السباعي أن القواعد التشغيلية يجب أن تكون عادلة ومتوازنة وألا تحوي حقوقًا جائرة لطرف على حساب الآخر حتى نتمكن من تحقيق التوازن بين مصالح الدول الثلاث.

وأشار السباعي إلى استمرار النقاشات على مستوى اليوم الثاني للاجتماع الرابع لوزراء الدول الثلاث في إثيوبيا، متابعا: “نأمل في الوصول إلى اتفاق أو تقريب وجهات النظر، وهناك خطوات حثيثة من جانبنا لتقريب وجهات النظر ونأمل الوصول إلى شيء”.

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